Россиянам досталось лунное затмение, а американцев ждёт солнечное

Сегодня ночью россияне смогут понаблюдать удивительное природное явление. «Кровавая луна» - так его называли наши предки. Вопреки всем страшным историям о ведьмах и приближении конца света – это, в первую очередь, астрономическое явление – лунное затмение.

Почему Луна окрашивается в багровый цвет, уже давно не секрет. Дело в том, что в обычное время она находится под прямыми лучами солнца и отражает весь их спектр, из-за чего и имеет белый, слегка желтоватый оттенок. Однако, во время лунного затмения спутник оказывается в тени Земли, атмосфера которой задерживает различные волны света. Пробиться сквозь насыщенную кислородом, пылью и другими частицами оболочку могут только красные и оранжевые волны, которые имеют подходящую длину. Поэтому поверхность Луны и окрашивается в необычный цвет. Подобные явления проходят группами: по четыре к ряду с перерывами в несколько месяцев. Но вот перерывы между этими событиями могут быть больше 10 лет. В этом тысячелетии явление, названное в народе «кровавая луна», повторяется уже второй раз. Следующее затмение, которое откроет новую череду явлений, состоится только 25 апреля 2032 года.

- В этот раз будет максимальная фаза затмения, 25 процентов диска, - поясняет Виктор Трошенков, астроном. - Через четверть земной тени пройдёт Луна. Дело в том, что через две недели всегда после лунного затмения идёт солнечное. Оно будет 21 августа. Только его будет видно уже не в России, а в Соединённых Штатах.