Россиянам придётся делать повторную прививку

105 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (+ 73), в Североморске, Мончегорске, и Кольском районе (+6), а в Печенгском районе и Апатитах (+ 4).

В период подъёма заболеваемости повторную прививку следует делать раз в полгода, «при спокойной ситуации» — раз в год, так заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Он добавил, что это защитит от инфекции, поэтому постоянно сдавать анализы не понадобится.