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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.02.22 19:30

Россиянам в зимне-весенний период рекомендовано больше ходить пешком и пить витамины

849 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 5 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (443), Кандалакшском районе (86) и Североморске (73).

Данные официальной статистики заболеваемости коронавирусом в России говорят о том, что пик волны COVID-19, вызванной штаммом «омикрон», скорее всего уже пройден. Так заявил РИА «Новости» доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский. Специалист предполагает, что коллективный иммунитет, благодаря высокой заболеваемости, за последние два месяца подрастает до значимых уровней.

Тем не мнее отказываться от масок в общественных местах, пока нецелесообразно. Об этом ТАСС сообщила специальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. Она же порекомендовала россиянам в зимне-весенний период больше ходить пешком и пить витамины.

 

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