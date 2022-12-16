Россияне этой зимой предпочитают отдыхать в Петербурге, Карелии и Мурманске

«Впервые в путешествиях по России лидирующие позиции занимают направления с яркими зимними природными явлениями. В этом году Карелия и Мурманск, где лучше всего наблюдать зимой за северным сиянием, лишь немногим уступили по числу оформленных путевок бессменному лидеру спроса Санкт-Петербургу», - уточнили авторы исследования.

Согласно результатам опубликованных исследований, в пятерку популярных направлений также вошли Сочи и Подмосковье, сообщает ТАСС.

Внутренний туризм пользуется неизменным спросом. При этом направления - лидеры меняются в зависимости от времени года.

«Впервые в путешествиях по России лидирующие позиции занимают направления с яркими зимними природными явлениями. В этом году Карелия и Мурманск, где лучше всего наблюдать зимой за северным сиянием, лишь немногим уступили по числу оформленных путевок бессменному лидеру спроса Санкт-Петербургу», - уточнили авторы исследования.