Россияне смогут подавать заявления в суд в дистанционном формате

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Возможность будет реализована через автоматизированную систему «Правосудие» и позволит направлять документы из дома или МФЦ. «Это позволит существенно уменьшить издержки, потому что теперь не нужно нанимать специалиста, который отвезёт бумаги, или посещать почту», — говорится в сообщении.
О подписании правительством соответствующего постановления сообщает автор инициативы – Минэкономразвития.
Возможность будет реализована через автоматизированную систему «Правосудие» и позволит направлять документы из дома или МФЦ. «Это позволит существенно уменьшить издержки, потому что теперь не нужно нанимать специалиста, который отвезёт бумаги, или посещать почту», — говорится в сообщении.
Речь идёт о получении госуслуги в электронном виде с помощью специалистов МФЦ, то есть в секторе пользовательского сопровождения. В ведомстве также отметили, что подготовили проект постановления, позволяющего регионам принимать решения о переводе части окон многофункциональных центров в сектор пользовательского сопровождения.
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