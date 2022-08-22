Россияне смогут подавать заявления в суд в дистанционном формате

Возможность будет реализована через автоматизированную систему «Правосудие» и позволит направлять документы из дома или МФЦ. «Это позволит существенно уменьшить издержки, потому что теперь не нужно нанимать специалиста, который отвезёт бумаги, или посещать почту», — говорится в сообщении.

О подписании правительством соответствующего постановления сообщает автор инициативы – Минэкономразвития.

Возможность будет реализована через автоматизированную систему «Правосудие» и позволит направлять документы из дома или МФЦ. «Это позволит существенно уменьшить издержки, потому что теперь не нужно нанимать специалиста, который отвезёт бумаги, или посещать почту», — говорится в сообщении.

Речь идёт о получении госуслуги в электронном виде с помощью специалистов МФЦ, то есть в секторе пользовательского сопровождения. В ведомстве также отметили, что подготовили проект постановления, позволяющего регионам принимать решения о переводе части окон многофункциональных центров в сектор пользовательского сопровождения.