Российская академия наук совсем недавно зарегистрировала в своём словаре 657 новых слов

Русский язык официально пополнился такими выражениями как например «смузи», «движуха» и «тиктокер».

Под влиянием технологий и социальных сетей русский язык в последнее время претерпевает заметные изменения, а подростки уже давно формируют собственный лексикон. Но что делать с языковым наследием, журналисты «Арктик-ТВ» решили узнать у студентов Мурманского арктического университета.

Эдуард Мунтян, студент МАУ: «Я слежу за грамотностью в обычной жизни. Мне очень часто приходится поправлять коллег по работе, родственников, сверстников с других специальностей. У них, знаете, тортЫ, звОнит, ложат вместо кладут».

В международный день грамотности будущие журналисты приняли участие в викторине, во время которой повторили нормы произношения и правописания. Как признаются студенты, они не забывают про культуру речи даже в простом общении со сверстниками. А вот в социальных сетях, например, запятые им не кажутся обязательными.

Виктория Бабаян, студентка МАУ: «В переписке стараюсь грамотно общаться, но когда торопишься, то не всегда получается. Знаки препинания тоже не всегда ставлю».

Только недавно утихли споры над постановкой ударения в слове «звонит», о том, как в Институте русского языка имени Виноградова внесли изменения в разговорную форму слов «миллион» и «миллиард». Теперь их можно произносить через мягкий знак «милльон» и «милльард». Но даже молодое поколение скептически воспринимает это нововведение.

Ольга Кондратьева, студентка МАУ: «Мне кажется это каким-то жаргонным или сленговым, не особо правильно так будет разговаривать. Может быть, только в какой-то шутке, а так я бы не говорила и не писала ни с ровесниками, ни с преподавателями».

Наш родной великий и могучий часто дополняют и заимствованные слова, и сленг.

- Какие слова из этого списка регулярно употребляете?

- Любовь, пикми.

- На улице я часто употребляю нпс, я даже хотела себе такую футболку.

- А что это значит?

- Это человек, как из видео игры, неважный.

Надежда Хохлина, доцент кафедры филологии, межкультурной коммуникации и журналистики МАУ: «Это совершенно нормальное явление, когда наш язык пополняется какими-то иностранными словами. Их нужно фильтровать, чтобы нашу идентичность сохранять. Потому что русский язык прекрасен, есть много красивейших слов и ими не нужно пренебрегать».

Итак, можно сделать вывод, что новые выражения не вытесняют, а лишь дополняют устоявшиеся. Русская речь сохраняет свою традиционную основу. А умение говорить не только красиво, но и правильно, по-прежнему ценится в обществе, в независимости от возраста.

Надежда Хохлина, доцент кафедры филологии, межкультурной коммуникации и журналистики МАУ: «Почему важно быть грамотным? По-моему мнению, это просто красиво, это часть этикета. Есть этикет, когда мы здороваемся, мужчина девушке открывает дверь… мы соблюдаем нормы этикета. Красиво и грамотно выражаясь, ты уважаешь себя и других».

