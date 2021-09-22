146 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 8 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+54), Мончегорске (+23) и Оленегорске (+15).

Многие сейчас обсуждают волны коронавируса и влияние пандемии на благосостояние в стране. Так, по мнению Владимира Путина, Россия преодолела экономический спад, вызванный эпидемией. Об этом президент заявил на совещании по экономическим вопросам. Его слова приводятся на сайте Кремля.

Он отметил, что по итогам семи месяцев этого года ВВП вернулся к докризисному уровню. В целом удалось справиться с задачей до конца года обеспечить занятость населения не ниже уровня 2019 года, рассказал глава государства. В июле эту планку преодолели, когда численность работающего населения достигла 72 млн человек. Он добавил, что российская экономика смогла восстановиться, несмотря на общую нестабильную ситуацию в глобальной экономике.