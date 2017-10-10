Российская энергетическая неделя стала самым главным событием этого года

Более 8 тысяч участников из 70 стран мира: ведущие специалисты, представители региональных органов власти, перспективные отраслевые компании.

Огромное количество выставочных площадок и стендов, практически не прекращающиеся дискуссии. Основные темы для обсуждений - это перспективы топливной промышленности и развитие возобновляемой энергии. Российская энергетическая неделя – прежде всего площадка для обмена опытом и своего рода «ярмарка инвесторов». Тут демонстрируется перспективы российского топливно-энергетического комплекса и реализация международного сотрудничества.

Одним из самых ожидаемых событий стало участие в заседании Владимира Путина, президента России, который принял активное участие в дискуссии, посвящённой Дню мировой энергетики.

Правительство же Мурманской области провело конкурс на строительство ветряного парка. Победителем стала крупнейшая компания ПАО «Энел Россия». Вышки планируют установить вдоль трассы Мурманск-Тириберка. Они помогут избежать выброса больше 250 тысяч тонн углекислого газа в атмосферу ежегодно.

Напомним, что в Мурманской области уже четыре посёлка в Терском районе пользуются электричеством солнечно-, ветро-дизельных установок.