День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.05.20 19:30
Российская инста-блогер Ида Галич проявляет сострадание
Известная российская инста-блогер Ида Галич готова поддержать прабабушку избитого мальчика из Мончегорска. Интернет-звезда шокирована историей семьи, в которой отчим избивал 8-летнего ребёнка, а мать его покрывала. И лишь прабабушка пыталась спасти малыша от побоев.
Ида поделилась со своими подписчиками, что уже успела пообщаться с губернатором Андреем Чибисом по этой теме и связалась с прабабушкой.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решенийМурманской областной Думе исполнилось 25 лет
-
Последние комментарии
Анатолий К.
13.05.20 21:19
Уж не знаю, как там в правительстве считают, но Мурманскстат пишет, что у нас смертность в этом году растёт. За январь-февраль скончались 1515 северян, а в 2019 году за это же время 1494. Кто врёт?
Руслан
12.05.20 21:54
Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев проверил ход реконструкции сквера у памятника С. М. Кирову. Эта зона отдыха - один из трех объектов, которые в этом году реконстру
Петр Васильевич
06.05.20 11:00
Если мне память не изменяет, то этого звания мурманские власти добивали лет десять-пятнадцать. Добились, пришла перестройка. Нет той страны, люди которой победили фашизм.
Комментарий к новости:35 лет назад Мурманску было присвоено почётное звание «Город-герой»
-Скоро в эфире22:50«Международные новости». Информационная программа (12+)23:00«Открытая студия». (Повтор, 12+)23:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Росрыболовство отмечает слабый внутренний спрос на мороженую рыбу-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 34 копейки, доллар укрепился почти на 15 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС плановый ремонт энергоблока №1 завершён с опережением графика на неделю-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 14 мая-PRO Нефть и газ (18+)Запрет на флотский мазут в Арктике: экология или политика?-PRO Законы (18+)Минстрой предложил снизить порог расходов граждан на оплату ЖКУ до 15% по всей стране
-Нам интересно Ваше мнение29.04.20: Прошло сообщение, что все детские здравницы страны готовятся к открытию 1 июня! А вы готовы отправить детей на отдых в другой регион этим летом?Проголосовало: 537 человек