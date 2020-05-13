Российская инста-блогер Ида Галич проявляет сострадание

Известная российская инста-блогер Ида Галич готова поддержать прабабушку избитого мальчика из Мончегорска. Интернет-звезда шокирована историей семьи, в которой отчим избивал 8-летнего ребёнка, а мать его покрывала. И лишь прабабушка пыталась спасти малыша от побоев.

Ида поделилась со своими подписчиками, что уже успела пообщаться с губернатором Андреем Чибисом по этой теме и связалась с прабабушкой.