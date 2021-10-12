181 новый случай заболевания CoViD-19 выявлен в Мурманской области за сутки. 7 человек умерли от осложнений, вызванных коронаиврусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+72), Мончегорске (+27) и Оленегорске (+21).

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в регионах усиливается контроль за соблюдением масочного режима. Она напомнила, что вице-премьер Татьяна Голикова провела совещание с субъектами, на котором были даны необходимые поручения, сообщает РИА «Новости».

В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в России от коронавируса вакцинировались 43 млн человек. Глава правительства во время заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса призвал не сбавлять темп вакцинации и сообщил, что в оборот поступило свыше 90 млн полных комплектов вакцин.

Премьер подчеркнул, что российская система здравоохранения находится в полной готовности для лечения пациентов с коронавирусом. В частности, по его словам, увеличено количество коек, оснащенных кислородным оборудованием.