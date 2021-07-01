Российская телеведущая Аврора приехала отдохнуть в Заполярье

Своими эмоциями она поделилась в социальной сети «Инстаграм».

Путешествие по Кольскому полуострову актриса начала в самом южном городе региона – Кандалакше. В своих историях в соцсети она показала апартаменты гостиницы, в которой остановилась, а также оценила достопримечательности центра города. Далее Аврора отправилась в столицу Заполярья:

- А мы тем временем доехали до Мурманска – красивого северного города. Сейчас здесь пообедаем, погуляем, а потом двинемся дальше.

Телеведущей крупно повезло, ведь погода в Мурманске не так часто радует гостей и жителей, а сегодня в городе - яркое солнце. Телеведущая также оценила оригинальность наших горожан.