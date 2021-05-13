29 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. Два человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+19), Североморске (+3) и Мончегорске (+2).

Регулярно появляются новости о новых штаммах. Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России получил образец индийской разновидности коронавируса, сообщают РИА «Новости». Планируется проверить эффективность вакцины «Спутник V» против этого варианта COVID-19, результаты должны быть к концу следующей недели, заявил агентству директор центра Александр Гинцбург.

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» одобрена уже в 64 странах. Эффективность препарата составляет более 97%, сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций и центр имени Гамалеи.