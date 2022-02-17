Российская журналистка, писательница и политик Ирина Хакамада отдыхает в Заполярье

Своими впечатлениями от путешествия она делится с подписчиками в Instagram.

Ирина Хакамада участвует в туре по Кольскому полуострову. Она уже успела полетать на вертолёте над Баренцевым морем, половила крабов и отпустила их назад в море. Также Ирина посетила хаски-парк, саамскую деревню, полуостров Рыбачий и каталась на снегоходах.

Звёздные туристы зачастили в Мурманскую область, например, не так давно к нам приезжала телеведущая Юлия Барановская, а до этого основатель проекта «+100500» Максим Голополосов и блогер Руслан Усачев.