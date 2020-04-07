Российские атомные ледоколы спасли танкер в Обской губе

Сейчас танкер «Варзуга» доставлен в порт Мурманск.

В конце марта в Карском море у танкера вышло из строя подруливающее устройство. Ситуация требовала немедленного вмешательства. Спасательную операцию пришлось проводить сразу двумя ледоколами: «Вайгач» прокладывал канал во льду, а «50 лет Победы» буксировал танкер.

3 апреля танкер передали на дальнейшую буксировку спасательному судну «Умка».

«Варзуга» уже пришвартовалась в Мурманске, ближайшее время специалисты должны приступить к ее ремонту.