Российские и зарубежные инвесторы могут узнать о преимуществах Мурманской области на Инвестиционной карте России

Её разработало Министерство экономического развития страны.

На карте размещено порядка ста свободных площадок в Мурманской области, готовых для вовлечения в инвестиционную деятельность. Проект создали по запросу бизнеса, её уже оценили представители «Деловой России», Российского союза промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палаты.

На карту нанесены готовые промплощадки, земельные участки, помещения для малого бизнеса. Можно оценить деловое окружение: рынки сбыта, преференциальные режимы, наличие полезных ископаемых и инфраструктуры – от дорожного покрытия до сотовой связи.

Для бизнеса это возможность выбрать земельный участок под любой проект: от открытия кафе до строительства крупного промышленного завода.