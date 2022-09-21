День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.09.22 19:30
Российские кинематографисты, которые будут снимать в Мурманской области фильмы, получат рибейты
В этом году объём субсидий из областного бюджета увеличен и составляет 15 млн рублей.
Заявки принимаются до 20 октября в Центре развития кинопроизводства Мурманской области. Сумма рибейта, которую может запросить кинокомпания, не должна превышать 30% от общей суммы планируемых затрат на съёмки в регионе. Важно, что претенденты должны завершить съёмочный процесс в Заполярье до конца этого года.
Все документы и подробную информацию можно найти на сайте областного Министерства культуры.
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Последние комментарии
Татьяна
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