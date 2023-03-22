Российские рыбаки завершают мойвенную путину в Баренцевом море

Национальная квота России этого года почти вся освоена, сообщает Росрыболовство.

По данным отраслевой системы мониторинга, вылов мойвы в Северном рыбохозяйственном бассейне превысил уровень добычи прошлого года на 12% и достиг 23 тысяч тонн (это 94% от национальной квоты России).

По наблюдениям специалистов, в этом году активный нерест мойвы начался, как и в прошлом году, с третьей декады января, но в отличие от предыдущего года, подходы рыбы были более интенсивными, в скоплениях преобладали особи более крупного размера.

Особенностью путины 2023 года учёные отмечают также направление миграции мойвы в исключительную экономическую зону России, что позволило рыбакам успешно освоить национальную квоту. В 2022 скопления мойвы формировались в основном в норвежских водах.