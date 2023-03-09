Российские рыбопромышленники добыли почти 16 тысяч тонн мойвы в Баренцевом море

Это выше показателей прошлого года. Добычу ведут пять судов, а квота России составила почти 25 тысяч тонн.

По данным представителей научного рыболовства, в скоплениях преобладает рыба крупного размера, соотношение полов один к одному, миграция рыбы идёт к берегам Мурмана и Северной Норвегии.

Когда эту мойву увидят на прилавках жители региона и сколько будет стоить народный деликатес, пока не сообщается.