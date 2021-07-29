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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.07.21 19:30

Российские семьи смогут получить «школьные» выплаты раньше намеченного срока

Такое поручение региональным властям дал Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин поручил ускорить процесс начисления единовременных «школьных» выплат. 10 тысяч рублей начнут поступать родителям учеников уже 2 августа – на две недели раньше объявленного ранее срока. Такое решение было принято, чтобы мамы и папы успели без спешки подготовить детей к новому учебному году.

Марина Гаврилычева, начальник отдела социальных выплат ОПФР по Мурманской области: «Выплата положена одному из родителей детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно. Это касается детей, которым исполнится 6 лет не позднее 1 сентября этого года, а также детей, которым на момент выхода указа, 2 июля 2021 года, не исполнилось 18 лет. Также выплата положена инвалидам и лицам с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 23 лет».

Стоит отметить, что большинству родителей не пришлось самостоятельно писать заявление на выплату - она автоматически сформировалась и появилась в «Личных кабинетах» на портале госуслуг. Взрослые должны лишь проверить правильность введённой информации и подтвердить согласие на её обработку. Но документы принимают и в бумажном виде.

Марина Гаврилычева, начальник отдела социальных выплат ОПФР по Мурманской области: «Непосредственно приём заявлений на школьников начался 15 июля, будет идти до конца октября текущего года. При наличии права на выплаты родители смогут обратиться в любое время в течение указанного периода».

Претендовать на выплаты могут не только школьники. С 1 июля ежемесячные пособия могут получить женщины, вставшие на учёт в ранние сроки беременности – до 12 недель, а также родители-одиночки с детьми от 8 до 17 лет и те, кто получает алименты по решению суда. Сумма пособия — 50% прожиточного минимума на ребёнка.

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