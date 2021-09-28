Российские вакцины на данный момент демонстрируют большую эффективность в борьбе со штаммом «дельта»

141 новый случай заболевания CoViD-19 выявлен в Мурманской области за сутки. 6 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+48), Мончегорске (+40) и Оленегорске (+14).

Российские вакцины для профилактики коронавирусной инфекции на данный момент демонстрируют большую эффективность в борьбе со штаммом «дельта», чем зарубежные. Об этом заявил ТАСС президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

Ранее сообщалось, что сила действия вакцины «Pfizer» снижается примерно через 3-4 месяца после введения второй дозы, в результате чего она начинает предотвращать лишь около 29% заражений. «Ещё одно важное обстоятельство - как легко переносит человек заболевание, будучи вакцинированным? Здесь с уверенностью можно сказать, что наши вакцины дают очень хороший результат», - подчеркнул глава РАН.