День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.09.19 19:30
Российские военные досмотрели яхту путешественника Майкла Хорна
Судно моряки североморцы обнаружили на границе Баренцева и Карского морей, оно не отвечало на запросы по радиосвязи.
Личный состав арктической группировки флота совместно с пограничниками провели досмотр яхты, с борта большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков». Во время проверки документов экипажа и разрешения на проход по Северному морскому пути каких-либо нарушений законодательства не выявлено. Парусное судно идет под флагом Бразилии. Его экипаж составляют граждане России, Германии, Польши, США, Франции, Швейцарии и ЮАР. Самого Майкла Хорна на борту не было.
Майкл Хорн - путешественник родом из ЮАР. Знаменит кругосветными и другими путешествиями. На яхте «Пангея» он уже совершал кругосветные переходы.
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По адресу ул.Аскольдовцев д.24 кв.30 нет отопления в ванной, кухне и мал.комнате. Куда только не звоним и пишем. Толку никакого.
Елена
24.09.19 09:08
Книповича. 49/2 кв.71 нет отопления!!!! Долго еще ждать?! За что мы платим???
Надежда Алдонова
23.09.19 21:51
По адресу пр. ГЕРОЕВ-СЕВЕРОМОРЦЕВ д. 23/2 кв.20 до сих пор холодные батареи. Звоню по номеру 631-051 с 13 сентября, каждый день. Мне обещают, что придут рабочие, но так никто и не приходил. Сегодня 23
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