Российские военные досмотрели яхту путешественника Майкла Хорна

Судно моряки североморцы обнаружили на границе Баренцева и Карского морей, оно не отвечало на запросы по радиосвязи.

Личный состав арктической группировки флота совместно с пограничниками провели досмотр яхты, с борта большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков». Во время проверки документов экипажа и разрешения на проход по Северному морскому пути каких-либо нарушений законодательства не выявлено. Парусное судно идет под флагом Бразилии. Его экипаж составляют граждане России, Германии, Польши, США, Франции, Швейцарии и ЮАР. Самого Майкла Хорна на борту не было.

Майкл Хорн - путешественник родом из ЮАР. Знаменит кругосветными и другими путешествиями. На яхте «Пангея» он уже совершал кругосветные переходы.