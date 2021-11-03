268 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 8 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+147), Кандалакшском районе (+25) и Североморске (+23).

Российские вузы могут продлить после 8 ноября дистанционный формат обучения или самоподготовку студентов, а также организовать сдачу сессий студентами удаленно, сообщается на сайте Минобрнауки. При введении самоподготовки вузам следует обеспечить учащихся методической поддержкой и за три дня предупредить об объёме работы. Также необходимо контролировать успеваемость по освоению программы, чтобы сохранить качество образования. «Вузам следует обеспечить бесперебойный доступ студентов к электронной информационно-образовательной среде и контролировать качество дистанционных образовательных технологий», - отмечается в сообщении.

Ранее Минобрнауки издало приказ, согласно которому вузы были вправе предусмотреть обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий в период нерабочих дней.