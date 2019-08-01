День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.08.19 19:30
Российским морякам с судна «ESER», которых задержали в Кабо-Верде, предъявили обвинение
Напомним, экипаж находится под арестом уже полгода. Судно «ESER» с российской командой на борту задержали 31 января. Среди груза, который перевозило судно, обнаружили 9,5 тонны кокаина.
Моряки настаивают на своей невиновности. Они утверждают, что не знали о грузе, который находился в контейнере. Тем не менее, прокурор Кабо-Верде считает, что российские моряки виновны в контрабанде наркотиков. Среди задержанных 9 человек - мурманчане.
Моряков регулярно навещают представители правительства России. В том числе неоднократно встречался с арестованными мореходами и депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер. Недавно он также провёл встречу с родственниками моряков.
Ожидается, что суд над экипажем судна начнётся в октябре.
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