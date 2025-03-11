Российским парусникам запретили участвовать в морском фестивале «SAIL», который проведут в августе в Амстердаме

В мероприятии не примет участие и крупнейший в мире учебный парусник «Седов».

По словам представителя фестиваля Криса Янссена, сейчас приглашать российские суда нецелесообразно.

Впервые «SAIL» провели в 1975 году по случаю 700-летия Амстердама и с тех пор проводят каждые пять лет. Ранее Россию на нем представляли парусники «Крузенштерн», «Мир», «Надежда» и легендарный «Седов».

В этом году в фестивале примут участие около 800 судов. Наравне с ними в фестивале могут участвовать лодки или яхты.