Российский актёр Юрий Колокольников в Заозерске встретился с участниками «Движения Первых»

В рамках всероссийского проекта «Классные встречи» в ЗАТО город Заозерск приехал артист театра и кино, который покорил даже Голливуд. И это неудивительно, ведь герои Юрия всегда яркие и запоминающиеся.

На встрече с заозерской молодёжью Колокольников предстал как открытый, искренний и честный собеседник. Он рассказал, как из студента Щукинского театрального училища стал востребованным актёром в Голливуде. Поведал о преодолении барьеров, которые встречаются на съёмочной площадке.

А ещё он поделился тем, как остаться собой в мире киноиндустрии. Ребятам на встрече он также рассказал о театре и о разнице работы с Андреем Звягинцевым и Кристофером Ноланом.