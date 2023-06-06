Российский барк «Седов» завершил первый рейс навигации в этом году

Российский барк «Седов» завершил первый рейс навигации 2023 года в Калининграде. Вот только в этот раз судя по сообщениям ТАСС, на борту не был курсантов МГТУ, только Балтийской государственной академии, Калининградского морского рыбопромышленного колледжа и Керченского государственного морского технологического университета.

Месячное плавание проходило по Балтийскому морю, без заходов в порты иностранных государств. Навигация для парусника «Седов» в этом году началась 3 мая. Уже через месяц, с 6 июля, когда запланировано начало второго рейса, «оморячивание» Балтикой в течение месяца ожидает еще порядка 130 курсантов морских учебных заведений из Астрахани, Калининграда, Мурманска, Санкт-Петербурга. Скорее всего барк примет участие в торжествах, посвященных отмечаемому в последнее воскресенье июля Дню Военно-морского флота России, в Петербурге. В планах навигации 2023 года - задействовать к августу еще одно легендарное парусное судно «Крузенштерн», которое длительное время находилось на ремонте.