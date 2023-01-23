Российский фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» примет участие в совместных учениях военно-морских сил Китая и ЮАР

«Адмирал Горшков» при выполнении задач дальнего похода зайдёт в пункт материально-технического обеспечения в сирийском Тартусе, а затем примет участие в совместных морских учениях с ВМС Китая и ЮАР».

Как передаёт ТАСС, совместные учения ВМФ России, ЮАР и Китая пройдут с 17 по 27 февраля в акватории Индийского океана.

Ранее, 19 января, стало известно, что экипаж корабельного вертолёта Ка-27 фрегата «Адмирал Горшков» отработал полёты в сложных погодных условиях и провёл воздушную разведку в водах Атлантического океана. Лётчики провели разведку местности по маршруту следования корабля. Затем они отработали взлёт и посадку на площадку судна во время его движения. Волнение моря в этот момент достигало трёх баллов при ветре около 15 м/с.

10 января экипаж фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» провёл учебные стрельбы по условному противнику в Норвежском море.