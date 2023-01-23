День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.01.23 19:30
Российский фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» примет участие в совместных учениях военно-морских сил Китая и ЮАР
«Адмирал Горшков» при выполнении задач дальнего похода зайдёт в пункт материально-технического обеспечения в сирийском Тартусе, а затем примет участие в совместных морских учениях с ВМС Китая и ЮАР».
Как передаёт ТАСС, совместные учения ВМФ России, ЮАР и Китая пройдут с 17 по 27 февраля в акватории Индийского океана.
Ранее, 19 января, стало известно, что экипаж корабельного вертолёта Ка-27 фрегата «Адмирал Горшков» отработал полёты в сложных погодных условиях и провёл воздушную разведку в водах Атлантического океана. Лётчики провели разведку местности по маршруту следования корабля. Затем они отработали взлёт и посадку на площадку судна во время его движения. Волнение моря в этот момент достигало трёх баллов при ветре около 15 м/с.
10 января экипаж фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» провёл учебные стрельбы по условному противнику в Норвежском море.
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Последние комментарии
niknik76876
17.01.23 23:11
Практически все стрелковое оружие в Армии РФ кроме спецподразделений без оптики глушителей и подствольников, на другой стороне все иначе -нужны тепловизоры бойцам и приборы пнв на танки что бы не быть
Комментарий к новости:Численность Вооруженных Сил России увеличат до 1,5 миллиона человек
Д.О. Вернер
13.01.23 12:59
Это всё из-за отсутствия на судах первичных партийных организаций Единой России и организации соревнований между экипажами...
TheBat
13.01.23 09:57
Да.странный совет перед походом на почту уточнять ситуацию по телефону Все знают,что на почте в течении дня не поднимают трубки телефона вообще. Что дальше делать?
Комментарий к новости:Скотча нет, посылки почта не принимает
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