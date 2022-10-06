Российский Красный Крест помогает беженцам и всем, кто оказался в тяжёлой жизненной ситуации

Беженцы из Луганской и Донецкой народных республик могут получить гуманитарную помощь в Российском Красном Кресте. Также помощь получают люди, которые оказались в тяжёлой жизненной ситуации.

Ксения Холмова, координатор Мурманского регионального отделения «Российский Красный Крест»: «В прошлый раз наборы у нас немножко другой комплектации были, потому что мы собирали из того, что нам приносили граждане в рамках акции. А сейчас количество пожертвований уменьшилось, поэтому мы решили закупать стандартизированные наборы у поставщиков. У нас есть финансирования на эту статью, мы можем себе позволить, поэтому наборы получились более полными».

В пакете - крупы, макароны, консервы, сладости и хозтовары. Набор выдаётся один раз в месяц, обычно в четверг с 15 до 20 часов. На входе нуждающихся встречают волонтёры, которые объясняют, какие документы необходимо заполнить.

Лилия Малова, волонтёр Мурманского регионального отделения «Российский Красный Крест»: «Мы принимаем помощь от физических и юридических лиц. Можно написать нам в группе «ВКонтакте». Можно также обратиться к нам на электронную почту или позвонить по телефону. Принимаем мы помощь абсолютно от всех. Помощь приносят по понедельникам и пятницам с 11 до 16 часов».

Подробная информация указана в группе «ВК» «Российский Красный Крест Мурманск».