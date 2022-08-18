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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.08.22 19:30

Российский Красный Крест помогает беженцам и всем тем, кто оказался в тяжёлой жизненной ситуации

В региональном отделении Красного Креста многолюдно. Беженцы из Донбасса пришли получить гуманитарную помощь. Наталья приехала с мужем из Луганска совсем недавно. Решили остаться в Мурманске. Сейчас занимаются оформлением документов и планируют искать работу.

В региональном отделении Красного Креста многолюдно. Беженцы из Донбасса пришли получить гуманитарную помощь. Наталья приехала с мужем из Луганска совсем недавно. Решили остаться в Мурманске. Сейчас занимаются оформлением документов и планируют искать работу.

Наталья Мирошниченко, бывший житель Луганска: «Мы приехали сюда к знакомым, они чуть ранее выбрались сюда. Выбираются из города очень многие люди, потому что обстановка очень тяжёлая, опасная дня жизни. Вынужденная мера была для поездки сюда, мы ещё молодые, хочется немножко пожить. Постоянно в страхе сидеть в подвалах мало кому интересно».

А вот Валентина Ивановна и Таисия Павловна подруги детства приехали из Мариуполя. Сейчас уже с улыбкой на лице называют себя фронтовыми подругами. В Мурманске у них дочери, поэтому здесь и остались. Занимаются оформление гражданства и пенсии. Сейчас с содроганием вспоминают, что им пришлось испытать.

Валентина Балабан, житель г. Мариуполь ДНР: «Это результат пребывания на Украине. Контузия, уши у нее, мы сильно похудели. За три месяца это был ад. Что это такое? На хлебе, на костре - это было просто испытание человека на выживание. А нервы? Мы падали, прятались».

Красный Крест оказывает гуманитарную помощь беженцам каждый четверг. Из документов необходимо предоставить паспорт с регистрацией, миграционную карту. На входе нуждающихся встречают волонтёры, которые объясняют, какие документы необходимо заполнить. Люди получают гигиенические наборы и продукты питания.

Вета Вельямидова, координатор центра Российского Красного Креста: «Большую часть пакета составляют разные крупы. Это макароны килограмм, пшено 2 кг, это ещё пшено, рис, какие-либо мясные консервы - в данном наборе это мясо цыпленка в собственном соку и две банки паштета. Так же в каждом наборе предусматривается что-нибудь сладкое. Здесь сгущенка».

Оказать помощь может любое физическое либо юридическое лицо. Здесь принимают продукты долгого хранения с не истекшим сроком годности и в цельной упаковке. Например, Наталья сегодня принесла в Красный Крест целый мешок различных вещей. Говорит, что раньше раздавала их родным и близким.

Наталья Дмитриенко, доброволец: «А тут моя соседка сказала, что Красный Крест есть, мы с ней собирали вещи, теперь будем знать, что по четвергам можно приносить».

Работы в центре хватает. Волонтёром может стать любой желающий от 15 лет и старше. Труд разнообразный и нет строго графика работы.

Виталия Прохорова, волонтер Российского Красного Креста: «Волонтёром стать просто, надо зайти в группу «ВКонтакте», можно к нам сюда зайти, принести паспорт. Его отсканируют, человек подпишет договор и становится волонтёром».

Вся подробная информация указана в группе «Российский Красный Крест Мурманск» в соцсети «ВКонтакте».

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