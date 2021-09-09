141 новый случай заболевания CoViD-19 выявлен в Мурманской области за сутки. 9 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+52), Мончегорске (+18) и Печенгском округе (+14).

Вакцинация от коронавируса в России доступна для населения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «В стране сегодня пять зарегистрированных вакцин, поверьте, они все эффективны и, главное, безопасны», - подчеркнула главный государственный санитарный врач, сообщает ТАСС.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что коронавирус останется ещё надолго, но будут появляться и новые вирусы. Ранее Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию, заявил, что у России должен быть «мощный и надёжный щит» в сфере санитарной и биологической безопасности с максимальным использованием российского оборудования и отечественных компонентов. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пояснял, что российский «санитарный щит» должен быть создан за счёт развертывания по стране сети лабораторий для быстрой и доступной диагностики инфекций.