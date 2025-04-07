Российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вновь посетил Мурманск

С одной стороны, визит был рабочим - в рамках чемпионата по биатлону, а с другой, Дмитрий нашёл время для бесед с северянами. В рамках «Арктического диалога» можно было больше узнать о жизни и карьере известного журналиста.

Энергии Дмитрия Губерниева завидуют многие. Один из ярчайших спортивных комментаторов страны, ведущий различных телешоу и просто человек, который может говорить без остановки часами, посетил Мурманский арктический университет, чтобы пообщаться с молодёжью региона.

Дмитрий Губерниев, российский спортивный комментатор: «Есть возможность увидеть горящие глаза нашего подрастающего поколения. Это самое главное. Поэтому я сразу кайфанул, когда мне предложили и пришёл. Будет сегодня по-арктически разговаривать. Я хочу сказать как человек, который в своё время пришёл на телевидение, использовав свой шанс – выиграл конкурс на канале «ТВ-Центр». С улицы пришел, но я был готов, как Гагарин и Титов. Я знал матчасть! Когда мне сказали, расскажи о том, о другом. Должен быть фундамент, знаний. Я очень люблю, сейчас с этого начнём, высказывание Екатерины Великой, которая сказала однажды, что монарх должен быть деспотом по отношению к самому себе. Мы в своей жизни монархи и, если хотим быть крепостными крестьянами, то ок».

Такие советы для молодёжи были очень полезны, как и рассказы из личной жизни Губерниева о том, как когда-то из простого мальчика он сумел вырасти в востребованного телеведущего. И стал одним из главных дикторских голосов нашей страны.

Дарья Попова, студент МАУ: «Он человек с большой жизненной силой, энергией и превосходный оратор. Мне, как человеку, которому придётся работать с людьми, доносить до них свою точку зрения, хотелось бы перенять от него какие-то навыки именно по жизненной позиции, источникам энергии».

Дарья Миронова, ученица школы №31: «Я занимаюсь спортом, им увлекаюсь. Периодически смотрю «Матч-ТВ» и его программы. Очень жизнерадостный и весёлый человек, позитивный».

Виктория Бабаян, студент МАУ: «Я пришла на встречу с Губерниевым, потому что учусь на журналиста, а Дмитрий занимается журналистикой в целом. Мне интересно послушать про его опыт».

Встреча с популярным ведущим длилась несколько часов. Гости не хотели отпускать Дмитрия, а он, в свою очередь, охотно шёл на контакт и держался по-спортивному стойко до самого конца.

- Я и сейчас готовлюсь к эфирам, делаю упражнения. Не скажу, что каждый день, но держу себя в нормальном состоянии. Сейчас с вами поговорим, сделаем фотки.