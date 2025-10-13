Новый рекорд: 464 тысячи туристов посетили Мурманскую область за 8 месяцев 2025 годаМурманская команда «Заполярье» вышла в финал Международной лиги КВН
Российский журналист и телеведущая Арина Шарапова посетила Мурманск

Она представила свой новый цикл документальных фильмов «Культурный код Россия 3.0: Путь Победы».

Выход картины приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а один из эпизодов посвящён подвигу города-героя Мурманска.

Цикл из 13 документальных фильмов «Культурный код Россия 3.0: Путь Победы» приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект рассказывает о подвиге, который совершили жители городов, получивших звание город-герой и крепость-герой. Одна из историй посвящена Мурманску. В столице Заполярья Арина Шарапова представила картину северянам.

Арина Шарапова, журналист, телеведущая и генеральный продюсер проекта «Культурный код Россия 3.0: Путь Победы»: «Не буду ничего говорить, сейчас посмотрим фильм, вы меня поймёте».

Звание город-герой присвоили Мурманску 6 мая 1985 года. По плану «Барбаросса», заполярный город фашисты должны были захватить за семь дней, однако, он так не сдался врагу. До конца войны северяне удерживал линию фронта. Это подвиг, за который жители заплатили высокую цену.

- Это были моряки, подводники … Жизнь была на кону.

Чтобы подготовить такой важный материал, съёмочная группа проекта объехала почти все города-герои, в частности, съёмки проводили в мемориальных комплексах «35-я береговая батарея» и на Малаховом кургане в Севастополе, музее-панораме «Прорыв Блокады Ленинграда». В Заполярье съёмки вели в областном драматическом театре. Часть фильма о Мурманске рассказывает о военном фотокорреспонденте ТАСС Евгении Халдее, который в том числе запечатлел последствия попыток фашистов, которые планировали сначала оккупировать, а потом стереть Мурманск с лица земли.

На Нюрнбергском трибунале снимки Евгения Халдея были представлены в качестве свидетельств преступлений нацистской армии. В документальном фильме его историю рассказывает его дочь Анна Халдей.

Также в съёмке фильма принимали участие студенты Мурманского колледжа искусств.

Фильм показывали бесплатно для зрителей старше 15 лет. После гости пообщались с Ариной Шараповой и поделились чувствами от увиденного.

Наш регион-51

