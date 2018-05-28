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День за днём с «Арктик-ТВ»28.05.18 19:30

Российской пограничной службе исполнилось 100 лет

Они всегда на страже рубежей Родины  - российской пограничной службе исполняется сто лет. В честь юбилейного Дня пограничника в Мурманске прошёл торжественный митинг.

Они всегда на передовой, на их плечах защита государственной границы России. Нашим пограничникам нередко приходится  отстаивать интересы страны в горячих точках по всему миру. Сегодня у погранвойск юбилей.  Ровно сто лет назад, 28 мая 1918 года, была образована Пограничная охрана РСФСР. 

- Уважаемые воины-пограничники, дорогие ветераны! От лица правительства Мурманской области и от всех жителей нашего региона поздравляю вас со славным юбилеем, со столетием со дня учреждения пограничной охраны России. Символично, что ваш праздник,  День пограничника, совпадает с юбилеем Мурманской области, так что в этом году у нас совпали два юбилея, - отметила в своём поздравлении  Марина Ковтун,  губернатор Мурманской области.

Особые слова поздравления и благодарности Марина Ковтун адресовала ветеранам погранслужбы – за жизнь, отданную служению Родине, за опыт, переданный молодым. Глава региона вручила переходящие кубки Губернатора наиболее отличившимся частям и отделениям ведомства, заслуги личного состава отметила знаками «За доблестную службу в Заполярье».

- Мурманчане с большим уважением относятся к пограничникам. Уважают их за мужество, героизм, готовность отдать свою жизнь при исполнении воинского долга, - отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев во время своего выступления. - Я хочу пожелать вам успехов в службе, здоровья, теплоты и любви в ваших семьях. С праздником!

На митинг к памятнику «Пограничникам Арктики»  пришли и ветераны, те, кто много лет защищал северные рубежи России. На их годы выпали самые суровые испытания - сначала война в Афганистане, а следом - Таджикистан.

На груди старшего  прапорщика запаса Николая Павлюка боевые награды. Тридцать лет прослужил ветеран в погранвойсках, воевал в Афганистане и более двадцати лет защищал Кольское Заполярье, стоял на страже российско- норвежской границы.

- 2,5 года я прослужил  в Афганистане. Часто то время вспоминаю, - рассказывает журналистам «Арктик-ТВ»  Николай Павлюк, ветеран погранвойск. -  Служил в 1 мотомоневренной группе Пензенского отряда, провинция Кундуз в Афганистане». На праздник я приехал с Украины. Отслужив здесь, я уехал туда - на Родину. Хочу поздравить всех сослуживцев, кто меня знает, кто видит, хочу поздравить со 100-летием погранвойск!

К юбилею было приурочено и открытие в сквере «Пограничникам Арктики» информационных стендов, посвящённых героям-пограничникам Вадиму Матросову, Александру Спекову, Михаилу Бабикову и другим. Стенды рассказывают о боевых операциях пограничников на сухопутных  и морских рубежах Кольского Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

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