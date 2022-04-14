Россию снова накроет волна COVID-19

19 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 2 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (10), Мончегорске (2) и Апатитах (2).

На фоне новостей о росте случаев COVID-19 в разных странах российские специалисты прогнозируют новую волну и у нас. Когда это может произойти и можно ли подготовиться к очередному росту заболеваемости, минимизировав риски, рассказал «Российской газете» врач-инфекционист Андрей Поздняков.

«Волна будет, вероятно через 1,5 месяца. Это произойдёт по двум причинам: во-первых, к этому времени у части людей, болевших на пике «омикрона» в феврале-начале марта, снизится иммунный ответ. Во-вторых, штамм «омикрон» и его вариации могут вызывать повторное заболевание», - пояснил эксперт. При этом большинство инфицированных перенесёт заболевание в нетяжелой форме - об этом говорит, в частности, опыт Китая, а также Европейских стран, где сейчас нарастает заболеваемость.

Специалист предупреждает, что тяжелее всех будут переносить ковид те, у кого вакцинация оказалась неэффективной. Полностью защититься от новой волны нельзя, считает доктор Поздняков. Даже если закрыть границы, препятствуя въезду в страну людей из стран, где коронавирус снова наступает, это только оттянет начало роста заболеваемости, но он всё равно будет.