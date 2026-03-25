Росстат зафиксировал замедление инфляции в Мурманской области

Последние 5 месяцев в регионе снижалась годовая инфляция и в феврале 2026 года составила 7,1%. За месяц же цены в нашем регионе увеличились на 0,7%.

Заметно подорожали по сравнению с январем продукты, особенно яйца. Однако рост цен носил восстановительный характер и был связан с корректировкой. Среди непродовольственных товаров дороже по сравнению с январем стоили мебель, инструменты и оборудование. При этом компьютеры подешевели благодаря распродажам, которые сетевые магазины проводили для реализации складских запасов.

Выросли и цены на услуги, например горнолыжный отдых. Также подорожали по сравнению с январем поездки за рубеж, а вот проживание в гостиницах подешевело.

В целом, как отмечают эксперты, инфляция продолжит падать, в том числе и по всей стране.

Наталья Сабина, начальник экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области: «По прогнозу Банка России, с учётом последовательных решений по денежно-кредитной политике в этом году инфляция опустится до 4,5–5,5%, а в 2027 году и в дальнейшем стабилизируется на цели вблизи 4%».