Рост доходов и расходов заставили региональных депутатов собраться на внеочередное заседание

В бюджете Мурманской области увеличивается доходная и расходная части. Поправки в главный финансовый документ региона приняли сегодня депутаты Мурманской областной Думы во время внеочередного заседания.

Доход в бюджет Мурманской области в этом году подрос ещё почти на 4 миллиарда рублей. На эту же сумму решили увеличить расходную часть казны. Такая необходимость вызвана подорожанием топочного мазута практически в два раза.

Деньги направили на финансовое обеспечение затрат ресурсоснабжающих организаций для того, чтобы избежать срыва отопительного сезона.

Михаил Ильиных, депутат Мурманской областной Думы: «Если мы рассчитывали и наше обеспечение подготовки к отопительному сезону из расчёта 14 тысяч за тонну, а это уже с НДС и доставкой. На сегодняшний момент уже ситуация складывается, что 23 тысячи за тонну, но без доставки и без НДС. Это в два раза больше и это на бирже. Это для нас очень серьёзно. И я думаю, что если ситуация не будет кардинально меняться в лучшую сторону для нас, то и правительство Мурманской области, и Мурманская областная Дума в очередной раз вынуждены будут обращаться к федералам для того, чтобы эту ситуацию, всё-таки, урегулировать».

Ещё один вопрос, рассмотренный депутатами, внесение изменений в закон Мурманской области об охране здоровья. Одна из поправок позволяет жителям региона получать бесплатную медицинскую помощь на территории другого административного образования страны при заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования. Оплачивать её будут за счёт областного бюджета.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Будет заключаться соглашение. Если наш гражданин оказался в другом регионе, то наш Минздрав будет проплачивать его лечение, допустим, в Петрозаводске, в Санкт-Петербурге или в регионе, где он оказался, где ему крайне необходима медицинская помощь, которая не входит в перечень видов услуг по обязательному медицинскому страхованию».

Оба законопроекта депутаты Мурманской областной Думы приняли в первом чтении и окончательной редакции практически единогласно.