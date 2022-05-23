10 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (6), Апатитах (2) и Кандалакшском районе (1).

Рост заболеваемости ковидом наблюдается почти в 70 странах мира. Это происходит на фоне снижения тестирования на коронавирус, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения. Тедрос Гебрейесус призвал все государства добиться охвата прививками против COVID-19 не менее 70% населения и быть готовыми вновь ввести санитарные ограничения, чтобы остановить распространение инфекции.