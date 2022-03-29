41 новый случай заболевания CoViD-19 выявлен в Мурманской области за сутки. 3 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (14), Мончегорске (8) и Кандалакшском районе (8).

Рост заболеваемости ковидом наблюдается только в одном регионе России, сообщают в Роспотребнадзоре. Отмечается, что за неделю заболеваемость ковидом в РФ снизилась на 26,7%. Тем не менее, ограничения, которые были отменены в некоторых субъектах, могут вернуться снова при ухудшении ситуации с заболеваемостью коронавирусом, считает замдиректора по клинико-аналитической работе центра эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.

Ранее главы ряда регионов приняли решение отменить введенные ими ограничения на фоне улучшения ситуации с коронавирусом. При этом постановление Роспотребнадзора об обязательном ношении масок для предотвращения распространения вируса в стране продолжает действовать, сообщает «Интерфакс».