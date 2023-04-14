Росту проверили! Мурманск готовится к паводковому периоду

Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области совместно с Управлением Ленинского административного округа и комитетом по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска провели комиссионные осмотры открытых участков реки Роста.

Чтобы река Роста не вышла из берегов, заранее начинают вести подготовку к весеннему паводку. У людей до сих пор в памяти аномальный подъём воды, который произошёл в 2020 году, когда люди были вынуждены передвигаться на лодках, а предприятия несли колоссальные убытки.

Протяженность этого непредсказуемого водоёма 12 километров, он протекает в промышленной зоне областного центра, частично в закрытых подземных системах.

Елена Зайцева, начальник отдела природопользования и разрешительной деятельности Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области: «Основное внимание мы уделяем Росте. Сегодня мы будем вести осмотр на нескольких участках реки, в том числе в местах прихода в закрытые русла. Министерством были проведены работы по гидродинамической промывке труб подземного коллектора, который оборудован на русле и была проведена замена технических элементов сооружения для улучшения его характеристик».

На участках реки, где уже сошёл лёд, течение спокойное. Предметов, например, мусора, который нередко забивает водоводы, специалисты ответственного за паводковую обстановку ведомства не выявили.

Елена Зайцева, начальник отдела природопользования и разрешительной деятельности Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области: «Для проведения предпаводковых осмотров создана специальная комиссия. Совместно с администрацией города Мурманска мы рассматриваем водные объекты, расположенные на территории областного центра. К осмотру у нас запланировано порядка 30 водных объектов».

Тем не менее, расположенные рядом с рекой крупные предприятия, например, АО «Мурманэнергосбыт» к форс-мажорным ситуациям готово. На предприятии ведётся работа по оперативному реагированию. Подготовлены насосы и специальная техника - самосвалы, трактора, вакуумные машины.

Алексей Прокин, старший механик транспортного управления АО «Мурманэнергосбыт»: «Пока еще неизвестно, как будет происходить таяние снега, потому что вероятность потопления ещё имеется. Готовимся. Техники задействуем максимально, т.е. трактора, машины, вывозим снег и стороннюю организацию привлекаем для вывоза снега, чтобы максимально избежать затопления».

Организован ежедневный мониторинг за уровнем паводковых вод. На особом контроле территория первого района, расположенного в промзоне Мурманска.

Андрей Горельцев, начальник управления ГОиЧС, охраны труда АО «Мурманэнергосбыт»: «В этом году снега меньше, угрозы я не вижу. В прошлом году тоже занимался этим направлением - проводил мероприятия. Снега было гораздо больше, где мы стоим, всё было завалено снегом и был подъём воды в Росте».

Как отметил Андрей Горельцев, контроль за уровнем воды в смотровых колодцах закрытого участка реки Роста на территории котельной «Северная» ведётся ежедневно. В настоящий момент угрозы затопления нет.

Как сообщили в Минприроде, комиссионные осмотры водных объектов будут проводиться на постоянной основе с апреля по май.