Ростуризм и Росстандарт запускают серию национальных стандартов «Арктический туризм»

Такие стандарты были утверждены впервые.

Они позволят повысить безопасность путешествий и качество туристических услуг в арктической зоне России. Действовать правила начнут с 30 июня 2022 года.

В Ростуризме отметили, что стандарты учитывают сложные климатические и природные особенности Арктики и возникающие из-за них риски. В документе детально прописаны рекомендации к организации экскурсионных программ и туристических маршрутов в Арктике, требования к квалификации работающего с туристами персонала, к туристической инфраструктуре, транспорту, снаряжению, к тому, как должна быть выстроена коммуникация во время путешествия, в том числе со спасателями и местными жителями. Также к единому стандарту приводится система навигации для туристов в Арктике.