Ростуризм назвал популярные российские направления для новогоднего отдыха

Самыми популярными стали горнолыжные курорты, а также туры на Русский Север.

«Что касается наиболее популярных направлений, то это традиционно горнолыжные курорты Сочи, Архыз, Домбай. Большой популярностью пользуются Шерегеш, Хибины. Также востребованы туры к настоящей русской зиме на Русский Север - в Мурманскую область, Карелию, Архангельскую область», - сообщила глава ведомства Зарина Догузова.

Глава Ростуризма уточнила, что, несмотря на то, что глубина бронирований из-за пандемии в этом осенне-зимнем сезоне сократилась до 10-14 дней, бронирования на Новый год уже идут.

Как сообщалось ранее, Ростуризм хочет за десять лет удвоить объём поездок по стране и доходов от иностранных гостей. Ожидается, что вопрос с ростом потока иностранных туристов может решиться за счёт внедрения электронных виз, а для россиян могут разработать систему субсидий и грантов, в том числе для совершения коротких поездок по стране.