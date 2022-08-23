Ростуризм составил перечень регионов, которые получат грантовую поддержку проектов в туризме в 2023 году

Часть денежных средств получит Мурманская область. Окончательные параметры финансирования будут определены после утверждения федерального бюджета на 2023 год.

О выделении финансовой помощи рассказала глава ведомства Зарина Догузова.

В следующем году регионы смогут провести конкурс для представителей туриндустрии на грантовую поддержку. Победители получат гранты от государства в размере от 3 до 10 млн рублей в зависимости от типа проекта. Суммарно в 2023 году в рамках этой меры планируется поддержать не менее тысячи проектов на 5,3 млрд рублей. 3,1 млрд будут выделены на создание и развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озёр, а также национальных туристических маршрутов.

Часть денежных средств получит Мурманская область. Окончательные параметры финансирования будут определены после утверждения федерального бюджета на 2023 год.