Росздравнадзор предупредил граждан о перебоях, связанных с доставкой лекарств в аптеки

В ведомстве заявили, что из-за повышенного спроса на отдельные виды препаратов сейчас могут происходить кратковременные задержки.

При этом дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств в аптечные организации.

В ведомстве отметили, что ситуацией могут воспользоваться мошенники. Некоторые недобросовестные организации предлагают гражданам за доставку необходимого лекарственного средства (в том числе дорогостоящего, по необоснованно заниженной или завышенной цене) внести предоплату в размере от 50 до 100% от его стоимости. Никакие гарантийные обязательства при этом покупателю не предоставляются. приобретенные через перекупщиков препараты могут оказаться недоброкачественными и фальсифицированными. Прибегая к подобным услугам, граждане рискуют - в лучшем случае - финансовыми средствами, а в худшем – своим здоровьем, отмечают специалисты Росздравнадзора.