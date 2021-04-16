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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.04.21 19:30

Рот открой! 16 апреля в мире отмечают День голоса

Его можно назвать профессиональным праздником врачей-фониатров и отоларингологов. Эти люди восстанавливают связки, лечат заболевания гортани и даже учат заново говорить после сложных операций.

Опытному лору достаточно просто заглянуть человеку в рот, чтобы определить, есть ли у пациента заболевания гортани. Используя лишь специальное зеркало, врач может осмотреть этот жизненно-важный орган практически полностью и поставить диагноз. Кому-то такой способ диагностики может показаться устаревшим, но оториноларингологи уверяют - он самый действенный.

Василя Янборисова, врач-фониатр, оториноларинголог МОКБ им. П.А. Баяндина: «Избегать этого исследования не нужно, оно даёт нам очень много информации, поэтому каждый пациент, особенно мужского пола, должен быть осмотрен при помощи этих зеркал оториноларингологом с целью выявления заболеваний и профилактики онкопатологических заболеваний».

Если при обследовании у пациента всё же обнаружилось заболевание гортани – медлить нельзя. Опухоли этого органа хорошо поддаются лечению, если начать его на ранней стадии. Вмешательство выполняют через рот, никаких разрезов, главное — пациент не теряет голос.

Артём Терехов, врач-лор МОКБ им. П.А. Баяндина: «У нас тот перечень операций, которые делаются эндолорингиально, то есть внутри гортани. Есть перечень, который делается совместно, есть перечень, которые снаружи делаются. Но вот снаружи мы практически не делаем, не считая трахеостомы по экстренным показаниям».

Благодаря этому реабилитация пациентов в большинстве случаев занимает всего несколько дней. И все же, чтобы уменьшить риск попадания на операционный стол, необходимо заботиться о своём здоровье. В первую очередь это касается тех, у кого в силу профессиональных особенностей, чаще всего страдают голосовые связки.

Артём Терехов, врач-лор МОКБ им. П.А. Баяндин: «В группе риска практически сейчас любой человек. Мы все в городе живём, у всех есть воздействие газов, пыли, угля и всего остального. Профессионалы голоса - в группе риска. Это люди, которые занимаются разговорными профессиями – журналисты, музыканты, певцы, врачи, преподаватели».

Если вы чувствуете осиплость голоса и боль при глотании долгое время, терпеть не стоит. Эти симптомы - верный признак того, что необходимо обратиться к врачу.

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