Ровно 37 лет назад Мурманску было присвоено звание «Город-герой», муниципалитет получил орден Ленина и медаль «Золотая Звезда»

Это случилось 6 мая 1985 года. Награду региональная столица получила за мужество и героизм его защитников в период Великой Отечественной войны.

По количеству сброшенных бомб на один квадратный метр Мурманск занимает второе место после Сталинграда, однако, в городе всю войну продолжали работать основные предприятия, рыбаки выходили на промысел, а мурманчане оказывали помощь блокадному Ленинграду.

7 мая 1985 года на площади Советской Конституции (сейчас Пять Углов) состоялся торжественный митинг, посвященный присвоению звания «Город-герой» Мурманску.