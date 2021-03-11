Ровно год назад Всемирная организация здравоохранения объявила в мире пандемию

Мало кто из нас помнит, каково это находиться в общественном месте без маски, а виртуальные совещания стали уже нормой. О том, как изменилась наша жизнь за эти 265 дней, расскажет Эллина Ким.

Пандемии - год. Мы все устали от полупустых улиц, кафе и постоянного ношения масок. Теперь у каждого из нас в сумках и в карманах этих средств защиты не по одной штуке. Предприниматели быстро смекнули и стали выпускать их много, разных и на любой вкус. Из плюсов - все поверхности в общественных местах тщательнее дезинфицируют, а в кинозалах и театрах больше пространства. Их заполняемость возможна лишь на 75 процентов.

Дистанционный формат общения также плотно вошёл в нашу повседневную жизнь. Даже после отмены ограничений не только педагоги, но и тренеры, бизнесмены, политики, писатели, общественники оставили цифровые привычки и взяли на вооружение видеоконференции.

Также мы научились чаще мыть руки. Стали ценить походы в маникюрный салон и к парикмахеру. Вспомните, сколько было радости, когда цирюльни начали принимать посетителей после продолжительного режима самоизоляции.

Можно сказать уверенно, что постковидная жизнь уже не будет прежней. Главное следует помнить, что у любого кризиса есть плюсы, все преодолимо будь то карантин, падение цен на нефть или перестройка.