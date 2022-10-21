Роза на органе – знак того, что современный орган является частью музыкальной культуры страны

Обсудить особенности и перспективы наличия такого уникального инструмента в Мурманской областной филармонии приехали руководители концертных организаций и специалисты по творческому планированию практически со всех регионов.

Далеко не все учреждения культуры страны могут похвастаться наличием органа, а вот в мурманской филармонии этот музыкальный инструмент есть и всегда готов порадовать гостей мощностью и объёмом звучания.

Тимур Халиуллин, музыкант, лауреат международных конкурсов, солист Белгородской государственной филармонии: «Обычно органисты идут туда, где есть орган. Самое главное для органиста - быть при инструменте. Если рояль есть в каждом концертном зале, скрипач всегда с собой может привести скрипку, то органист всегда идёт к органу. Орган - это точка притяжения не только органистов, но и всей культуры. Поэтому орган - это очень важная культурная доминанта в любом месте».

Музыкант уверен, что такой клавишный духовой инструмент как магнит для всех деятелей культуры. Некоторые из них впервые посетили столицу Заполярья.

Ирина Андреева, директор зала органной и камерной музыки «Родина» из Челябинска: «У нас есть Союз концертных организаций России, он работает в рамках нашего большого форума. У нас появилась такая идея: посмотреть все органы Российской Федерации. Их сегодня в России сто сорок пять штук».

Союз концертных организаций России и Мурманская областная филармония организовали VII Всероссийское совещание органной секции. Но оказывается, что в России такие инструменты не делают, все они родом из Австрии, Германии, Чехии или Франции. Возможно, поэтому звуки этого величественного инструмента так ценят слушатели, у которых есть и своя традиция.

Ирина Андреева, директор зала органной и камерной музыки «Родина» из Челябинска: «Есть люди, которые ходят на органные концерты всегда и всегда на пульт органа кладут розу. Один цветочек розы – это значит, что с органом все хорошо, значит, органные наши любители в зале и орган чувствует себя прекрасно».

Как отмечают органисты, орган – это инструмент для всех, на нём звучит не только Бах, но и современная музыка.

Совещание органной секции будет проходить в Мурманской областной филармонии ещё несколько дней.