«Рождественская сказка» раскрывает таланты

Продлить волшебство Рождества – такую, пожалуй, самую главную цель преследует конкурс детского и юношеского творчества «Рождественская сказка». Среди конкурсантов учащиеся музыкальных учреждений и школ искусств из городов, входящих в Североморскую епархию Русской Православной Церкви. После длительного перерыва юным музыкантам, наконец-то, удалось очно представить лучшие произведения знаменитых композиторов.

При поступлении в Детскую музыкальную школу Североморска Варя озвучила твёрдое желание обучиться игре на… ложках. Преподаватели пожали плечами – таких специалистов в учреждении нет, зато есть великолепный педагог по классу балалайки, чем не альтернатива?

Варвара Дерий, исполнитель на балалайке, ДМШ им. Э.С. Пастернака, г. Североморск: «Я сказала: «Давайте попробуем!». Потом сама захотела. Хотела на барабанах, на скрипке… Но балалайка мне больше всего «зашла».

Во многом, благодаря Татьяне Фунт, наставнику с более чем 40-летним опытом работы, Варя влюбилась в трёхструнный инструмент. Кстати, отмечает заслуженный работник культуры, балалайка сегодня обретает новый виток своего развития. Современные музыканты исполняют на ней всё: джаз, рок и даже тяжёлый металл, а не только простые народные мелодии, звучащие в сказках и советских мультфильмах.

У ценителей домры тоже есть выбор.

Татьяна Фунт, преподаватель ДМШ им. Э.С. Пастернака, г. Североморск: «По репертуару сейчас на домре играют много скрипичного (на балалайке, кстати, тоже), поэтому используют все возможности инструмента, хотя они исконно русские народные инструменты».

Но мечта Вари освоить противоположные народным направления, не останутся нереализованными, музыкант уже определилась с инструментами, которые вскоре будут осваивать: фортепиано и барабаны.

А вот Данил из Североморка-3 изначально сделал для себя выбор - ударные инструменты. К слову, он единственный в сегодняшнем состязании барабанщик. И если для ксилофона важна, скорее, открытость и протяжённость звука, то для барабана – громкость, чёткость и сила удара.

Данил Копылов, исполнитель на ударных инструментах, ДШИ п. Североморк-3: «У меня свои палочки, у каждого же барабанщика хват разный. Например, у меня, вы не поймёте, хват 5А».

В остальном, исполнители ежегодного открытого конкурса «Рождественская сказка» придерживаются более классического фортепианного исполнения. В 13-й раз юные музыканты из городов и посёлков, относящихся к Североморской епархии Русской Православной Церкви, встречаются на сцене школы искусств Полярного.

Сергий Мищенко, протоиерей, настоятель храма Храм Святителя Николая Чудотворца, г. Полярный: «Очень сложно было жюри выбирать лучших, потому что было очень много хороших исполнителей. Это был важный момент, который мы отметили. Но праздник продолжается, надеюсь, нам удалось сохранить этот праздник Рождества Христова».

Екатерина Кривошеина, член жюри конкурса «Рождественская сказка», г. Заозерск: «Я думаю, это светлый и замечательный праздник, который не должен пройти незамеченным. Конечно, сейчас радостно, что возрождается культура академическая, мы обязательно принимаем участие в конкурсе».

Конечно, оценивали судьи правильность и чистоту исполнения, но немаловажным остаётся и уверенность игры.

Марина Ананьева, член жюри конкурса «Рождественская сказка», г. Снежногорск: «Стараемся позитивно настроить, забыть про волнение и подарить всем слушателям, членам жюри праздник. Порадовать своих преподавателей, что мы долго-долго шли к этому конкурсу, чтобы донести это до слушателя».

Кстати, совсем скоро камерный ансамбль «Камертон», в котором состоит Марина Ананьева, большим и ярким концертом отметит своё 35-летие. Здесь будут играть уже опытные и профессиональные музыканты. А юных исполнителей «Рождественской сказки» отметили дипломами и медалями за призовые места.