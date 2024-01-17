«Рождественская сказка» впервые проходит ЗАТО Александровск в статусе регионального творческого события

Первым быть сложно, но есть преимущества. Юный музыкант из Североморска гордо усаживается за рояль. Василиса Герасименко собрана и спокойна: заученные мелодии с чётко расставленными интонациями непременно останутся в памяти судейской коллегии. Нужно только дождаться подведения итогов.

Василиса Герасименко, воспитанник Детской музыкальной школы, ЗАТО г. Североморск: «Я всегда уверена в себе, думаю только о лучшем».

У каждого творческого человека есть свой секрет успеха, а также цели и мотивация, благодаря которым музыканты выходят на сцену.

Приезжают в столицу рождественской сказки из разных уголков Мурманской области – среди участников воспитанники художественных и музыкальных школ ЗАТО: Александровск, Североморск, Заозерск, Видяево и города Мурманска. Но благодаря такому творческому обмену конкурс превращается в настоящий праздник.

Ольга Улиткина, директор Детской школы искусств, г. Полярный: «Классическая музыка, мне кажется, настраивает детей на правильное развитие, поможет им найти себя в воспитании академической школы, а это очень важно».

Конкурс «Рождественская сказка» проходит ежегодно и неизменно под патронатом Североморской епархии Русской Православной Церкви, а начинался конкурс, как вспоминает постоянный член жюри состязания и настоятель храма протоиерей Сергий, с одной из школ города Полярного. Это было без малого 20 лет назад.

Протоиерей Сергий Мищенко, настоятель Свято-Никольского храма, г. Полярный: «Меня поразил уровень мастерства художников и музыкантов – просто несравнимо выше, чем многие года раньше. Чувствуется, что ребята основательно к конкурсу готовятся. Но самое главное то, что нам хотелось создать атмосферу Рождества, это донести до участников и зрителей».

Помимо музыкальных прослушиваний конкурсная программа фестиваля состоит из выставки рисунков участников художественной номинации. Жюри оценивало соответствие тематике конкурса, качество и сложность исполнения, общую атмосферу изображений.