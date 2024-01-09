Рождественские богослужения состоялись в храмах военных гарнизонов Северного флота

В Североморске военные моряки пришли на службу в храм Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии и Свято-Андреевский морской кафедральный собор.

На самых отдаленных северных границах защитники Отечества также принимали участие в торжествах. Например, на острове Котельный архипелага Новосибирские острова военнослужащие тактической группы встретили Рождество в часовне Русской Православной церкви, которая была возведена военными совместно с гражданскими специалистами.

В пунктах базирования подводных сил и Кольской флотилии праздничные молебны провели помощники командиров соединений по работе с верующими военнослужащими.

А те, кто участвуют в специальной военной операции, встретили Рождество в полевых храмах.